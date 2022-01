Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Prenzlauer Berg

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Prenzlauer Berg

In der Nacht zum Montag hat es im Keller eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwölf Bewohner konnten sich bei dem Feuer in der Kastanienallee am frühen Montagmorgen selbst in Sicherheit bringen, zwei weitere wurden von der Feuerwehr gerettet. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst nicht bekannt.

In der Nacht zum Montag hat es im Keller eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwölf Bewohner konnten sich bei dem Feuer in der Kastanienallee am frühen Montagmorgen selbst in Sicherheit bringen, zwei weitere wurden von der Feuerwehr gerettet. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst nicht bekannt.