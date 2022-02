KfW-Förderung endet: Wohnungswirtschaft fürchtet Bau-Stopps

Die Förderung für energetische Sanierung und Neubauten wurde über Nacht gestoppt - das könnte Folgen für sächsische Mieterinnen und Mieter haben, warnen die Wohnungsunternehmen.

Nach dem Hin und Her bei der Wohnungsbauförderung durch das Bundeswirtschaftsministerium rechnen die Wohnungsunternehmen im Freistaat mit zahlreichen Ausfällen bei Bauvorhaben. Man befürchte, dass Projekte im Wert eines dreistelligen Millionen-Euro-Betrags nicht verwirklicht werden könnten, teurer würden oder aufwendig umgeplant werden müsste, heißt es vom Verband der Wohnungswirtschaft (VdW) Sachsen. «Es ist nicht so, dass man einfach 50 Euro in die Hand nimmt und damit ist die Umplanung erledigt», sagte der VdW-Sprecher Alexander Müller.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren der KfW-Förderbank im Januar kurz vor Ende der Antragsfrist vorzeitig gestoppt. Nach scharfem Protest aus der Wohnungsbranche verkündete das Ministerium, dass vor dem 24. Januar eingegangene Anträge doch noch bearbeitet werden. Damit fehlte Wohnungsunternehmen und Bauherren aber immer noch eine Woche, um Anträge fristgerecht einzureichen, denn ursprünglich hätte das sogenannte EH55-Programm am 31. Januar auslaufen sollen. EH55 bedeutet, dass die Gebäude nur 55 Prozent der Energie eines Standardhauses verbrauchen.

Zu den betroffenen Wohnungsunternehmen in Sachsen gehört etwa die WBG - Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser. Sie wollte laut eigenen Angaben mit KfW-Fördermitteln ein Mehrfamilienhaus in Boxberg bauen und einen Plattenbau in Weißwasser teilweise rückbauen und sanieren. «Das ist ein Gesamtvolumen von vier Millionen Euro», sagte Michael Penk, Bereichsleiter Technik. Die Gesellschaft habe dafür einen Antrag bei der Sächsischen Aufbaubank gestellt, die ihn etwas zu spät an die KfW weitergereicht habe. «Jetzt bauen wir trotzdem, aber mit einem schlechteren energetischen Standard. Also genau das, was die Bundesregierung eigentlich vermeiden wollte», sagte Penk. Die Gesellschaft habe zwar einen Kulanzantrag gestellt, aber ob der bewilligt werde, sei unklar.

Generell treffe der Stopp viele Vermieter in Sachsen, die ihre Wohnungen zuletzt in den 1990er-Jahren saniert hätten, sagte René Hobusch, Präsident des Eigentümerverbands Haus & Grund Sachsen. Viele wollten etwa die Wärmedämmung ihrer Häuser verbessern, dreifach statt zweifach verglaste Fenster einbauen lassen oder ihre Heizanlagen modernisieren. «Das sind Punkte, an denen Sie schnell CO2 einsparen können», sagte Hobusch. Jetzt überlegten sich viele Vermieter, ob sie trotz des Förderstopps sanieren wollten. «Und wenn sie das tun, müssen sie höhere Kosten umlegen. Das treibt die Mieten in die Höhe.»