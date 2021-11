Kind schwer verletzt bei Zusammenstoß mit Auto

Ein Kind ist im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 12-Jährige überquerte am Freitagnachmittag mit seinem Fahrrad die Seeburger Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 43-Jährigen, der nach links auf einen Supermarkt-Parkplatz abbiegen wollte. Der Junge verletzte sich am Bein und stürzte zu Boden. Er kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

