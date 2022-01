Kinder auf Gleisen: Zug bremst «gerade noch rechtzeitig»

Spielende Kinder auf einer Bahnstrecke in Mittelhessen haben einen Zug zu einer Schnellbremsung gezwungen. Die beiden sieben und neun Jahre alten Jungen hatten bei Stadtallendorf unmittelbar an den Gleisen auf der Strecke Kassel-Frankfurt gespielt, wie die Bundespolizei am Dienstag in Kassel mitteilte. Der Zug konnte demnach gerade noch rechtzeitig stoppen. Die Kinder blieben bei dem Vorfall am Montag ebenso unverletzt wie die rund 250 Fahrgäste des Regionalexpresses.

Spielende Kinder auf einer Bahnstrecke in Mittelhessen haben einen Zug zu einer Schnellbremsung gezwungen. Die beiden sieben und neun Jahre alten Jungen hatten bei Stadtallendorf unmittelbar an den Gleisen auf der Strecke Kassel-Frankfurt gespielt, wie die Bundespolizei am Dienstag in Kassel mitteilte. Der Zug konnte demnach gerade noch rechtzeitig stoppen. Die Kinder blieben bei dem Vorfall am Montag ebenso unverletzt wie die rund 250 Fahrgäste des Regionalexpresses.

Ein Lokführer sei aus dem Führerstand geklettert und habe die Kinder den Bundespolizisten übergeben, die die Jungen über ihr Fehlverhalten aufgeklärt hätten, hieß es weiter. Die Bahnstrecke musste wegen des Polizeieinsatzes gesperrt werden. Die Bundespolizei appellierte, sich die Gefahren bewusst zu machen: Bahnanlagen seien keine Kinderspielplätze. Das Betreten sei nicht nur verboten, sondern extrem gefährlich, auch weil sich Züge relativ lautlos nähern könnten und diese daher oft erst spät bemerkt würden.