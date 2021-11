Kinder werfen Steine auf Regionalzug: Bahnverkehr gestoppt

Kinder haben in Nordwestmecklenburg Steine auf einen Regionalzug geworfen und auf die Gleise gelegt. Deshalb musste der Bahnverkehr auf der Strecke am Mittwoch zeitweise unterbrochen werden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag sagte, ereignete sich der Vorfall am Mittwochnachmittag in Grevesmühlen. Die Steine trafen eine Scheibe in einem Fahrgastraum, die splitterte. Wegen des Vorfalls wurde der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Lübeck und Bad Kleinen bei Schwerin gestoppt.

Kinder haben in Nordwestmecklenburg Steine auf einen Regionalzug geworfen und auf die Gleise gelegt. Deshalb musste der Bahnverkehr auf der Strecke am Mittwoch zeitweise unterbrochen werden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag sagte, ereignete sich der Vorfall am Mittwochnachmittag in Grevesmühlen. Die Steine trafen eine Scheibe in einem Fahrgastraum, die splitterte. Wegen des Vorfalls wurde der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Lübeck und Bad Kleinen bei Schwerin gestoppt.

Mehrere Polizeistreifen fuhren zu der Stelle, konnten aber die Verursacher nicht mehr finden. Auf den Schienenköpfen lag jedoch noch Steinmehl von zersplitterten Steinen. Verletzt wurde niemand. Bei zwei Zügen kam es durch den laut Polizei etwa halbstündigen Stopp zu insgesamt etwa 45 Minuten Verspätung.