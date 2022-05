Musiker Rolf Zuckowski steht am Hamburger Hafen an der Elbe. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Produktion

Früher war weniger Smartphone und mehr Kinderlieder singen. Möchte man meinen. Auch Kinderliedermacher Rolf Zuckowski spürt bei seinem Publikum den Wandel der Medien. Und doch hat sich eines über die vergangenen Jahrzehnte nicht verändert, wie er dpa verrät.

Der Kinderliedermacher Rolf Zuckowski (74, «Rolfs Vogelhochzeit») ist davon überzeugt, dass Kinder trotz des heute deutlich höheren Medienkonsums noch mit der richtigen Musik erreicht werden können. «Wenn sie gern singen, dann ist es genauso wie es immer war», sagte der 74-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. «Sie stehen da und haben den Blickkontakt, der sehr wichtig ist. Aber sie müssen auch das Repertoire angeboten bekommen, das sie wirklich gernhaben.» So könnten sie in die Musik förmlich hineinwachsen. «Und sich vielleicht stärker fühlen, weil sie etwas leisten, das sie sich im ersten Moment gar nicht zugetraut haben», sagte Zuckowski.

In den vergangenen Jahrzehnten habe er ein rastloseres Verhalten bei den Kleinen festgestellt. «Eigentlich haben sich die Kinder mit den Eltern verändert. Denn viele ihrer Entwicklungen spiegeln, wie sich die Erwachsenenwelt verändert.» Vor allem Kinder aus Familien mit vielen Möglichkeiten, sich zu unterhalten, sich zu bilden, Reisen zu machen, Abenteuer zu erleben seien abenteuerhungrig. «Die wollen dann auch möglichst viel erleben - und das kann zur Rastlosigkeit führen.»

Gerade die elektronischen Medien wirkten dabei oft problematisch. «Ich finde, bei den Spielen, die heute zur Verfügung stehen, ist es teilweise schon eine hohe Verantwortung, was man da in die Kinderhände gibt. Denn die Spiele können ja auch süchtig machen», meinte Zuckowski. Viele Kinder kämen davon gar nicht weg und rutschen quasi nur noch mit dem Finger über Bildschirme. Bei alledem gelänge es jedoch nach wie vor, sie für Musik zu begeistern.

Mit seinen drei Kindern und vier Enkeln sowie mit seiner Ehefrau Monika feiert der Sänger, Musiker, Komponist, Autor und Produzent, der am 12. Mai 75 wird, seinen Geburtstag in der Hansestadt.