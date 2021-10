Kinderwagen bei Unfall durch die Luft geschleudert

Bei einem Unfall in Rinteln im Landkreis Schaumburg hat ein Auto einen Kinderwagen erfasst und durch die Luft geschleudert - allerdings blieb das Kleinkind darin unverletzt. Der Wagen eines 74-Jährigen sei am Donnerstagabend von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. An der Stelle standen eine 50-jährige Frau mit ihrer 25-jährigen Tochter und dem eineinhalbjährigen Enkel im Kinderwagen. Das Auto erfasste den Kinderwagen und schleudert ihn mehrere Meter weit durch die Luft. Das im Kinderwagen angeschnallte Kind wurde augenscheinlich nicht verletzt, kam aber vorsorglich ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall in Rinteln im Landkreis Schaumburg hat ein Auto einen Kinderwagen erfasst und durch die Luft geschleudert - allerdings blieb das Kleinkind darin unverletzt. Der Wagen eines 74-Jährigen sei am Donnerstagabend von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. An der Stelle standen eine 50-jährige Frau mit ihrer 25-jährigen Tochter und dem eineinhalbjährigen Enkel im Kinderwagen. Das Auto erfasste den Kinderwagen und schleudert ihn mehrere Meter weit durch die Luft. Das im Kinderwagen angeschnallte Kind wurde augenscheinlich nicht verletzt, kam aber vorsorglich ins Krankenhaus.

Auch der Autofahrer blieb unverletzt. Dem angetrunkenen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Unklar war zunächst, warum der Wagen des Mannes von der Straße abkam.