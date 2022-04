Bischof Bätzing ruft in Osterpredigt zu Hoffnung auf

Trotz Krieg, Klimawandel und Corona-Krise dürfen die Menschen nach Ansicht des Limburger Bischofs Georg Bätzing die Hoffnung nicht verlieren. Der Mensch dürfe die Suche nach dem verlorenen Paradies nicht aufgeben, sagte Bätzing in seiner Predigt am Ostersonntag im Limburger Dom nach Mitteilung des Bistums. Die Auferstehung Jesu an Ostern sei «die Botschaft der Hoffnung überhaupt», sagte der Bischof, der auch Vorsitzender der Katholischen Bischofskonferenz ist.

Die Welt sei wahrhaftig kein Paradies, wie der brutale Krieg in der Ukraine und der damit verbundene Tod von unschuldigen Menschen mitten in Europa deutlich mache. Hinzu kämen die Corona-Pandemie und die verheerende Zerstörung von Lebensräumen und die humanitären Katastrophen, die der Klimawandel auslöse. «Wir mit unserem Lebensstil haben Anteil daran. Unsere Welt ist nicht nur schön und gut. Und wir sind nicht unschuldig daran. Doch die Hoffnung geben wir nicht auf, dass sich diese Welt zum Guten verändern kann», sagte der Bischof.

Österlich hoffen bedeute, dass der Mensch sich bereits im Hier und Jetzt weit in die Zukunft ausstrecken und sich von ihr her verstehen und prägen lassen solle. «Wenn wir die Hoffnung verlernen, verlernen wir das Zutrauen zum Leben», wurde Bätzing zitiert.

Österlich zu hoffen sei jedoch keine Selbstverständlichkeit. Es sei keine Naturbegabung, angesichts immer neuer existenzieller Unsicherheiten damit zu rechnen, dass Frieden und Gerechtigkeit, Freiheit und Liebe in dieser Welt wachsen würden, bis sie alle Menschen umfassten. Man müsse es lernen und üben, zu hoffen und den neuen Himmel und die neue Erde mitten unter den alten, verstörenden Verhältnissen zu entdecken, sagte Bätzing.