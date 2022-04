Bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt will die Evangelische Kirche in Deutschland Betroffene stärker beteiligen. Dafür soll ein neues Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt sorgen, das eine aktive Rolle bei der Aufarbeitung, Prävention, Intervention, Unterstützung und Anerkennung spielt, wie die EKD am Montag in Hannover mitteilte. Dieses neue Forum solle zum zentralen Gremium innerhalb der EKD werden, in dem alle Fragen, die sexualisierte Gewalt betreffen, bearbeitet werden.