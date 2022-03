Das monumentale barocke Aschauer Grab lockte früher Gläubige und Kunstinteressierte in den Chiemgau. Dann verschwand es für Jahrzehnte auf dem Dachboden. 2019 wurde es erstmals wieder aufgebaut, alle drei Jahre soll das nun geschehen. Jetzt ist es wieder soweit.

Mundgeblasene Glaskugeln, mit buntem Wasser gefüllt, erleuchten die historische dreistöckige Kulisse. In der Pfarrkirche von Aschau im Chiemgau steht wieder das Heilige Grab aus der Barockzeit. Aus diesem Anlass feiert am Freitagabend Kardinal Reinhard Marx dort einen Gottesdienst. Der Erzbischof von München und Freising besuche damit eine der bedeutendsten und umfangreichsten Heilig-Grab-Darstellungen, teilte das Erzbistum mit. Zudem soll die 28 Meter hohe Licht-Installation «Himmelsleiter», die im Jahr 2000 erstmals in Füssen zu sehen war, am Nordturm der Kirche beleuchtet werden.

Das Heilige Grab war 2019 erstmals nach über 60 Jahren wieder aufgebaut worden. Zuvor hatten Restauratoren in jahrelanger Kleinarbeit die Teile zusammengesetzt, die über Jahrzehnte auf dem Dachboden der Kirche lagen. Alle drei Jahre soll die Anlage nun aufgebaut werden - jedes Jahr wäre zu aufwendig, sagte Pfarrer Paul Janßen.

Die über 300 Jahre alte Anlage nimmt mit zehn Metern Höhe, sieben Metern Breite und sechs Metern Tiefe den gesamten Altarraum ein. Sie zeigt einen achteckigen Grabtempel, an den seitlich Arkadenhallen anschließen. Tafelfiguren von Grabwächtern, Engeln und Propheten beleben das Heilige Grab, geschmückt wird es von rund 150 beleuchteten, mit gefärbtem Wasser gefüllten Glaskugeln.

Nacheinander werden drei auf die Kar- und Ostertage abgestimmte Szenen zu sehen sein. Bis zum Gründonnerstag wird die Ölbergszene mit zwei Tafelfiguren gezeigt. Sie stellen den betenden Jesus und einen Engel mit Kelch und Kreuz dar und erinnern an das Gebet Jesu vor der Gefangennahme. Während des Gottesdienstes am Karfreitag, der an das Leiden und Sterben Jesu erinnert, wird die Figur des Leichnams Jesu im Grabtempel sichtbar. Während der Osternacht, in der die Auferstehung Jesu gefeiert wird, wird die Figur des auferstandenen Jesus in der Grabanlage in die Höhe gezogen, das Grab bleibt leer.

Mitte der 1950er Jahre war die Anlage auch mit der Erneuerung der Liturgie eingemottet worden. Bei der Auferstehungsfeier ging es damals in der Kirche teils hoch her. Nach den auf Latein vorgetragenen Psalmen wurden sogar bengalische Feuer gezündet, um die Auferstehung darzustellen. Darsteller römischer Soldaten ließen sich zu Boden fallen. «Es gab damals verschiedene Stimmen, dass das zu theatralisch ist», sagte Pfarrer Janßen.

2019 hatten die Aschauer ein neu entworfenes Auferstehungsspiel in dem Grab inszeniert. Dieses Laienspiel soll es alle neun Jahre und damit 2028 wieder geben.