Kirchen in Niedersachsen bereiten sich auf Weihnachten vor

Das zweite Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen steht vor der Tür - die Gemeinden bereiten sich vor. Gläubige sollten sich bei ihrer lokalen Gemeinde informieren, welche Regeln gelten.

So langsam wird es Weihnachten: Im Osnabrücker Dom ist bereits die große Krippe aufgebaut, sagte ein Bistumssprecher. Die Krippe mit 46 Figuren gehört laut Bistum zu den größten und umfangreichsten Weihnachtskrippen im Osnabrücker Land. Vor zwei Jahren feierte sie ihren 100. Geburtstag - sie entstand zwischen 1919 und 1929 in der Werkstatt des damaligen Dombildhauers Jakob Holtmann.

Unter welchen Bedingungen Weihnachtsgottesdienste stattfinden können, hänge von der Corona-Situation vor Ort ab, sagte der Sprecher. «Wir können nur den Rat geben, sich direkt bei der Gemeinde zu informieren.» Das Tragen von Masken und das Einhalten von Abstandsregeln werde von den Gläubigen in aller Regel erwartet.

Auch, ob Geimpfte, Genesene und Getestete in die Kirchen dürfen, oder ob Besucher und Besucherinnen auf jeden Fall genesen oder getestet sein müssen, legen die Gemeinden fest. Denn in Niedersachsen unterliegen religiöse Zusammenkünfte seitens der Corona-Verordnung des Landes nicht der 3G- oder 2G-Regelung. Die Gemeinden müssen sich selber entscheiden, inwieweit sie diese Regeln sie für die Gottesdienste anwenden, hieß es von den katholischen Bistümern und der evangelischen Landeskirche Hannover.

Auch die Anmeldung zu den Gottesdiensten sei in vielen Orten erforderlich, hieß es aus der Bistumsverwaltung. Die Christmette am Abend des 24. Dezember mit Bischof Franz-Josef Bode im Osnabrücker Dom werde im Internet gestreamt. Im Bistum Hildesheim werden Messen an Heiligabend, dem 1. Feiertag sowie Silvester und Neujahr gestreamt.