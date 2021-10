Kirchen-Obere fordern Zusammenhalt im Kampf gegen Klimakrise

Die Bischöfe aus Baden und Württemberg haben anlässlich der weltweiten Klimakrise zu Zusammenhalt in der Not aufgerufen. Nur eine ganzheitliche Ökologie und eine sozial-ökologische Wende könnten dabei helfen, die schlimmsten Folgen der Klimakatastrophe noch abzuwenden, teilen die Landesbischöfe Frank Otfried July (Evangelische Landeskirche in Württemberg) und Jochen Cornelius-Bundschuh (Evangelische Landeskirche in Baden) sowie Erzbischof Stephan Burger (Erzdiözese Freiburg) und Bischof Gebhard Fürst (Diözese Rottenburg-Stuttgart) am Freitag mit Blick auf den anstehenden Tag der Deutschen Einheit mit.

Die Bischöfe aus Baden und Württemberg haben anlässlich der weltweiten Klimakrise zu Zusammenhalt in der Not aufgerufen. Nur eine ganzheitliche Ökologie und eine sozial-ökologische Wende könnten dabei helfen, die schlimmsten Folgen der Klimakatastrophe noch abzuwenden, teilen die Landesbischöfe Frank Otfried July (Evangelische Landeskirche in Württemberg) und Jochen Cornelius-Bundschuh (Evangelische Landeskirche in Baden) sowie Erzbischof Stephan Burger (Erzdiözese Freiburg) und Bischof Gebhard Fürst (Diözese Rottenburg-Stuttgart) am Freitag mit Blick auf den anstehenden Tag der Deutschen Einheit mit.

Die Kirchen-Oberen zeigten sich dankbar über die während der Hochwasserkatastrophe und in der Corona-Pandemie gezeigte Solidarität im Land. Mit Blick auf die Pandemie verwiesen sie darauf, dass die Einheit einer Gesellschaft und deren sozialer Zusammenhalt nie als gegeben vorausgesetzt werden könne.