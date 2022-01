Kirchenbeschäftigte nach Coming-out: Dienstrecht ändern

Nach ihrem Coming-out in einer bundesweiten Aktion fordern auch Beschäftigte der katholischen Kirche in Niedersachsen und Bremen Änderungen am kirchlichen Dienstrecht. «Solange die rechtliche Grundlage sich nicht ändert, bleiben wir 125 Einzelfälle», sagte der Bremer Gemeindeassistent Manuel Rios Juárez (29) der Deutschen Presse-Agentur. Bislang verpflichtet die katholische Kirche ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihre Lehre. Gleichgeschlechtliche Beziehungen können ein Kündigungsgrund sein.

Nach ihrem Coming-out in einer bundesweiten Aktion fordern auch Beschäftigte der katholischen Kirche in Niedersachsen und Bremen Änderungen am kirchlichen Dienstrecht. «Solange die rechtliche Grundlage sich nicht ändert, bleiben wir 125 Einzelfälle», sagte der Bremer Gemeindeassistent Manuel Rios Juárez (29) der Deutschen Presse-Agentur. Bislang verpflichtet die katholische Kirche ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihre Lehre. Gleichgeschlechtliche Beziehungen können ein Kündigungsgrund sein.

«Ich wünsche mir eine Kirche, in der ich auch als Hauptamtliche meine sexuelle Orientierung/meine Partnerschaft nicht verstecken muss», sagte Ann-Cathrin Röttger (43). Sie leitet die Arbeitsstelle Freiwilligendienste im Bistum Osnabrück. In der Kampagne #OutInchurch hatten Angang der Woche 125 Priester, kirchliche Beschäftigte und engagierte Laien ihr Queer-Sein öffentlich gemacht. Queere Menschen sollten «einen diskriminierungsfreien Zugang zu allen Handlungs- und Berufsfeldern in der Kirche erhalten», heißt es in ihren Forderungen.

Die Bischöfe der Bistümer Osnabrück und Hildesheim äußerten in ersten Reaktionen Verständnis. Zwar gebe es Einzelfallregelungen, aber diese schafften zugleich Unsicherheiten, sagte der Osnabrücker Oberhirte Franz-Josef Bode. «Es ist dringend notwendig, für alle Seiten verlässliche Lösungen zu finden.» Daran arbeite der Reformprozess Synodaler Weg.