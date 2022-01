Kleintransporter fährt auf A12 auf Lkw: Ein Schwerverletzter

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 12 kurz vor Frankfurt (Oder) ist am Donnerstagabend ein Mensch schwer verletzt worden. Es handle sich um einen Insassen eines Kleintransporters, dieser sei auf einen Lkw aufgefahren, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Der Lkw konnte nach dem Unfall seine Fahrt fortsetzen. An der Unfallstelle war die Fahrbahn in eine Richtung gesperrt, der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Müllrose umgeleitet.

