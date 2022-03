Eine Markierung zeigt den Wasserstand an. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Trotz des verheerenden Hochwassers im Ahrtal im Sommer 2021 fehlt den Menschen in Deutschland nach Expertenansicht das Risikobewusstsein für extreme Wetterereignisse. «Wir müssen den Menschen klarmachen, dass es mittlerweile auch bei uns um Leben und Tod geht», sagte die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Antje Boetius, zu Beginn des Forums «Wasserextreme als Folge des Klimawandels» am Montag in Bremerhaven.

«Wir neigen dazu zu denken, dass es Naturkatastrophen bei uns nicht gibt», sagte Benni Thiebes, Geschäftsführer des Deutschen Komitees Katastrophenvorsorge. Um Menschen besser für mögliche Gefahren zu sensibilisieren, könnten zum Beispiel bei Dorffesten die Linien von bisherigen Hochwassern an Gebäuden mit blauen Luftballons markiert und so auch thematisiert werden. Das Risikobewusstsein sei ein wichtiger Schritt, um mit einer Krise, wenn sie eintrete, besser umgehen zu können.