Klinikverbund Allgäu spricht wegen Corona Besuchsverbot aus

Patienten in den Krankenhäusern des Klinikverbunds Kempten dürfen wegen der hohen Zahl von Corona-Infektionen von Donnerstag an nur noch in Ausnahmefällen Besuch erhalten. Dazu gehörten unter anderem Kinder und Jugendliche, Demente, Sterbende und Gebährende, teilte der Verbund am Mittwoch in Kempten mit. Wer solche Patienten in den Kliniken Kempten, Immenstadt, Oberstdorf und der Geriatrie-Klinik Sonthofen besuche, müsse wie bisher geimpft, genesen oder getestet sein. Auch die generelle Maskenpflicht bestehe weiterhin.

