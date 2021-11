Die Zentrale von Klöckner & Co in Duisburg. Foto: picture alliance /dpa/Archivbild

Klöckner & Co kündigt Dividende an

Der Stahlhändler Klöckner & Co will mit Blick auf das für dieses Jahr erwartete Rekordergebnis eine überraschend hohe Dividende zahlen. Es sei eine Ausschüttung zwischen 90 Cent und 1,10 Euro je Aktie geplant, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Experten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Für die vergangenen beiden Jahre hatte Klöckner keine Dividende gezahlt. Das Unternehmen bestätigte zudem die Ende September erhöhte Prognose für das laufende Jahr und konnte wie erwartet im dritten Quartal kräftig zulegen.

