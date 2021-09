Kneipenwitz: Die Ärzte trinken in Video Bier der Toten Hosen

Kleiner Seitenhieb am Tresen: Bela B. (58) von der Berliner Punkband Die Ärzte ordert in einem neuen Video in einer Kneipe ein «Kokosbier» und bekommt den Gerstensaft der Toten Hosen serviert. Der kurze Film wurde im Youtube-Kanal der Ärzte veröffentlicht.

Die Düsseldorfer Band und die Ärzte pflegen seit Jahren eine freundschaftliche Rivalität. «Hosen»-Trommler Vom Ritchie, eigentlich Stephen George Ritchie, tauchte jüngst in einem weiteren Video der Berliner auf, in dem er nach Sekunden von den Drums entfernt wird.

In dem neuen schrägen Youtube-Film «Tresenkraft» philosophieren die Ärzte - von bekannten Sprechern synchronisiert - rund vier Minuten über die Macht der Worte. Bela B. hält währenddessen eine Flasche mit dem Bier der Toten Hosen warm. Die Düsseldorfer hatten das Untergärige vor drei Jahren mit einer Altstadt-Brauerei auf den Markt gebracht - der Name «Hosen Hell». Das neue Album der Ärzte heißt «Dunkel».