Die Wasserschutzpolizei barg die Leiche am Montagmorgen aus dem Wasser.

Köln Tote Frau in Hafen gefunden: Womöglich Gewaltverbrechen

In Köln wurde eine tote Frau im Wasser eines Hafens gefunden. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt.

In einem Hafen in Köln ist eine tote Frau im Wasser gefunden worden. Die Wasserschutzpolizei habe die Leiche nach Hinweisen von Schifffahrern am Montagmorgen im Stadtteil Niehl geborgen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Kölner Polizei richtet Mordkommission ein

Nach ersten Erkenntnissen weise die unbekannte Tote Verletzungen auf, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten könnten. Der Leichnam werde nun obduziert. Die Kölner Polizei richtete eine Mordkommission ein.

