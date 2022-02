Köpping beim Impfstart mit Novavax-Mittel dabei

Der neue Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax steht ab Montag in Sachsen zur Verfügung. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) will sich am Impfzentrum in der Dresdner Messe über den Start der Novavax-Impfungen informieren, wie das Ministerium am Sonntag mitteilte.

Die erste Lieferung umfasst für den Freistaat 69.000 Impfdosen. Sie sollen zunächst den Beschäftigten des Pflege- und Gesundheitsbereichs angeboten werden, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ab dem 16. März betroffen sind.

Demnach können Pflegekräfte Termine über das Impfportal des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in 13 staatlichen Zentren buchen. Wenn der Bedarf bei den medizinischen Angestellten und beim Pflegepersonal gedeckt ist, soll der Impfstoff für alle Interessierten freigegeben werden.