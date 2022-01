Köpping setzt Online-Bürgersprechstunde zu Corona fort

Die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) setzt im neuen Jahr ihre Bürgersprechstunde zum Thema Corona fort. Bei «Facebook-Live» begrüßt sie in regelmäßigen Abständen Expertinnen und Experten, um mit ihnen Fragen der Bürger und Bürgerinnen zu beantworten, teilte das Ministerium am Samstag mit. Zum Auftakt der Reihe 2022 ist am kommenden Dienstag Amtsarzt Christopher Streibert zu Gast, der in Leipzig zur Schutzimpfung berät. Nach seiner Erfahrung entscheiden sich etwa 80 Prozent derjenigen, die vorher mitunter mit großen Vorbehalten und Skepsis die Beratung aufgesucht haben, nachher für eine Impfung, hieß es.

