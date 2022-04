Die Polizei hat eine 91-Jährige aus Halle als mutmaßliche Besitzerin von 150.000 Euro ausfindig gemacht, die ein Mann in einer gebraucht erworbenen Küche gefunden hatte. Die Beamten schrieben den Verkäufer der Möbel über die Online-Verkaufsplattform an und er antwortete schnell, wie Polizeisprecherin Astrid Kuchta am Mittwoch in Köthen erklärte. Der Mann sei von der 91-Jährigen beauftragt worden, die Küche bei einer Haushaltsauflösung zu verkaufen.