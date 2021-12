Kolkmann: Schwarz-Rot-Gelb fehlen «Leuchtturmprojekte»

Der Hallesche Politikwissenschaftler Dr. Michael Kolkmann hat den Start der schwarz-rot-gelben Landesregierung in Sachsen-Anhalt als «geräuschlos» bewertet. «Konfliktthemen gab es auf den ersten Blick keine», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig sei Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in den vergangenen Monaten «wenig präsent» in Sachsen-Anhalt gewesen. «Dieser Landesregierung fehlen bisher echte Leuchtturmprojekte», sagte Kolkmann. In Zukunft werde es darum gehen, eine gemeinsame Idee zu entwickeln, wo man dieses Land hinführen wolle. Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt ist am 25. Dezember 100 Tage im Amt.

