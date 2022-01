Kollision an Autobahnabfahrt: 73-jähriger Autofahrer stirbt

Bei der Kollision zweier Autos an einer Autobahnabfahrt in Wilhelmshaven ist ein 73-Jähriger gestorben. Er sei am späten Dienstagnachmittag mit seinem Kleinstwagen von der Autobahn gekommen und habe auf die Möwenstraße einbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Sein Wagen stieß demnach mit der Limousine eines 32-Jährigen zusammen. Durch die Wucht wurden beide Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Das Auto des 73-Jährigen wurde total zerstört, der Mann starb vor Ort. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

