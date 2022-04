Bei einem Autounfall in Oederan (Landkreis Mittelsachsen) sind zwei Senioren schwer verletzt worden. Ein 88-jähriger Autofahrer hatte am Freitagnachmittag an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach der Kollision wurden der Mann sowie seine 86-jährige Beifahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Ein achtjähriger Junge, der in der Nähe des Unfalls zu Fuß unterwegs war, wurde durch ein herumfliegendes Fahrzeugteil leicht verletzt. Er musste ambulant behandelt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.