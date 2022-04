In Fulda haben am Dienstag die Proben zu dem neuen Musical «Robin Hood» begonnen, zu dem der irische Sänger und Komponist Chris de Burgh die Musik geschrieben hat. Für ihn sei das Musical-Genre ganz neu, sagte de Burgh in der osthessischen Stadt. «Ich habe dabei eine Menge gelernt. Beim Musical muss man immer daran denken, dass die Darsteller zwischen den Liedern auch sprechen und eine Geschichte erzählen.» Diese Herausforderung habe ihm Spaß gemacht.