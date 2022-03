Der Umsatz der Maschinen- und Anlagenbauer in Sachsen-Anhalt hat sich 2021 im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Die 69 Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitern hätten 2021 etwa 2,1 Milliarden Euro umgesetzt. Dies sei identisch mit dem Vorjahr, teilte der Verband Deutscher Maschinenbauer (VDMA) Ost am Freitag mit.

«Nach dem kräftigen Umsatzminus 2020 hatten wir aufgrund der anziehenden Auftragslage wieder mit einem Plus gerechnet», sagte Oliver Köhn, Geschäftsführer des VDMA Ost. Doch die Folgen der Pandemie, insbesondere der Materialmangel, Mitarbeiterausfälle und die Reiserestriktionen hätten die Unternehmen mehr unter Druck gesetzt als erwartet. Als weiteren Grund für die Seitwärtsbewegung nannte er den Strukturwandel in Automobilindustrie und Energiesektor, der sich auch auf den Maschinen- und Anlagenbau als Zulieferer auswirke.

Die Beschäftigung habe ihren Negativtrend in abgeschwächter Form fortgesetzt. Das Statistische Landesamt erfasste für 2021 im Jahresdurchschnitt 69 Maschinen- und Anlagenbauer mit mindestens 50 Mitarbeitenden - im Jahr 2020 waren es noch 71 Betriebe. In den Firmen dieser Größenordnung arbeiteten im Jahresdurchschnitt rund 11 700 Menschen. Das waren knapp 4 Prozent - also knapp 500 Beschäftigte - weniger als im Vorjahr.