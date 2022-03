Der Kfz-Handel in Rheinland-Pfalz hat im Jahr 2021 trotz Lieferengpässen wieder ein leichtes Plus verzeichnet. Unter dem Strich stand nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems ein reales, also um Preisveränderungen bereinigtes Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Jahr davor, wie die Statistikbehörde am Dienstag mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten im Kfz-Handel ging um 2,2 Prozent zurück. 2020, im ersten coronageprägten Jahr, war der Umsatz im Vergleich zu 2019 um 4,4 Prozent gesunken.

