Im Landkreis Konstanz ist aus bisher ungeklärten Ursachen ein Lastwagen in Brand geraten. Der 51-jährige Fahrer war am Mittwoch auf der Bundesstraße in Richtung Stockach unterwegs und bemerkte Rauch aus dem Motorraum, wie die Polizei mitteilte. Er hielt auf der rechten Fahrspur an und versuchte, das Feuer selbst zu löschen. Dabei verletzte er sich leicht. Die Bundesstraße war kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 70.000 Euro.

