Eine Frau ist in Konstanz von ihrem Pedelec gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die 64-Jährige war am Samstagabend auf einem Geh- und Radweg unterwegs, als sie zu Fall kam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Warum es zu dem Unfall kam, war noch unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

