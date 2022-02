Kontrolle: Fast jeder dritte Lkw mit Sicherheits-Verstößen

Bei einer konzentrierten Lkw-Kontrollaktion hat die Landespolizei Sachsen-Anhalt zahlreiche Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften festgestellt. Eine Woche lang sei an mehr als 40 Orten im Land die Sicherheit des gewerblichen Güterverkehrs kontrolliert worden, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Mittwoch mit. Bei der länderübergreifenden Schwerpunktaktion «Truck and Bus» nahmen demnach in Sachsen-Anhalt mehr als 70 Beamte rund 550 Lkw in Augenschein.

Bei einer konzentrierten Lkw-Kontrollaktion hat die Landespolizei Sachsen-Anhalt zahlreiche Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften festgestellt. Eine Woche lang sei an mehr als 40 Orten im Land die Sicherheit des gewerblichen Güterverkehrs kontrolliert worden, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Mittwoch mit. Bei der länderübergreifenden Schwerpunktaktion «Truck and Bus» nahmen demnach in Sachsen-Anhalt mehr als 70 Beamte rund 550 Lkw in Augenschein.

Bei etwa 180 Lastwagen wurden bei der Aktion zwischen dem 7. und dem 13. Februar Verstöße festgestellt. In 38 Fällen waren die Verstöße derart gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt wurde. «Die Einsatzkräfte stießen vor allem auf technische Mängel an den Fahrzeugen. In mehr als 20 Fällen war die Ladung nicht ausreichend gesichert», erklärte die Sprecherin. Ziel der Kontrollaktion ist es, die Sicherheit auf Sachsen-Anhalts Straßen zu erhöhen. Bei der Aktion wurde insbesondere die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten bei den Berufsfahrern, der technische Zustand der Fahrzeuge sowie die Sicherung der Ladung kontrolliert.