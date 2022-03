Schwerer Motorradunfall in Berlin-Westend

Schwerer Motorradunfall in Berlin-Westend

Bei einem Motorradunfall in Berlin-Westend ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 63-Jährige habe am Samstagabend auf dem Messedamm die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei mit. Demnach prallte das Motorrad erst gegen ein Auto auf der Nebenspur und fuhr dann gegen einen Baustellenzaun. Der schwer gestürzte 63-Jährige sei zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach den Angaben vom Sonntag ist die Unfallursache bisher unbekannt.

