Koordinierungsstelle in Görlitz für Ukraine-Flüchtlinge

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wollen die Grünen in Görlitz eine Koordinierungsstelle für Geflüchtete einrichten. Dies erfolge in Kooperation mit Hilfsorganisationen, die dadurch konkrete, praktische Unterstützung bekommen, teilte die Bundestagsabgeordnete Kassem Taher Saleh und Sachsens Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (beide Grünen) am Sonntag mit. In Görlitz werden in den kommenden Wochen viele Menschen erwartet, die über die polnische Grenze nach Sachsen kommen.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wollen die Grünen in Görlitz eine Koordinierungsstelle für Geflüchtete einrichten. Dies erfolge in Kooperation mit Hilfsorganisationen, die dadurch konkrete, praktische Unterstützung bekommen, teilte die Bundestagsabgeordnete Kassem Taher Saleh und Sachsens Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (beide Grünen) am Sonntag mit. In Görlitz werden in den kommenden Wochen viele Menschen erwartet, die über die polnische Grenze nach Sachsen kommen.

Geplant ist demnach eine Gesprächsrunde über die aktuellen Geschehnisse und die Registrierung von Helferinnen und Helfern. Dazu sind alle Interessierten unter Einhaltung der Corona-Regeln (3G-Regel und Maskenpflicht) eingeladen. Die Grünen-Abgeordneten wollen die Hilfe vor Ort bündeln und einen Beitrag zur Unterstützung der ukrainischen Zivilgesellschaft leisten.