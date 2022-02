Kostenlose Tampons und Binden an Wiesbadener Schulen

In den weiterführenden Schulen in Wiesbaden sollen laut eines Vorschlags des Schuldezernats kostenlos Tampons und Binden angeboten werden. Der zuständige Dezernent werde dies der Stadtverordnetenversammlung vorschlagen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Das entsprechende Pilotprojekt an 25 weiterführenden Schulen sei erfolgreich gewesen, dort hatte es vom vergangenen Sommer bis Ende Dezember 2021 entsprechende Angebote für die Schülerinnen gegeben. Die Binden und Tampons befanden sich meist in Kombi-Spendern, die in den Schultoiletten aufgehängt wurden. Das Pilotprojekt war vom Jugendparlament initiiert worden.

In den weiterführenden Schulen in Wiesbaden sollen laut eines Vorschlags des Schuldezernats kostenlos Tampons und Binden angeboten werden. Der zuständige Dezernent werde dies der Stadtverordnetenversammlung vorschlagen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Das entsprechende Pilotprojekt an 25 weiterführenden Schulen sei erfolgreich gewesen, dort hatte es vom vergangenen Sommer bis Ende Dezember 2021 entsprechende Angebote für die Schülerinnen gegeben. Die Binden und Tampons befanden sich meist in Kombi-Spendern, die in den Schultoiletten aufgehängt wurden. Das Pilotprojekt war vom Jugendparlament initiiert worden.