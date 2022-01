Kräftiger Windkraftausbau 2021 in Schleswig-Holstein

Kräftiger Windkraftausbau 2021 in Schleswig-Holstein

Der Ausbau der Windkraft ist im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein vorangekommen. Die installierte Windkraft-Leistung erhöhte sich um 181 Megawatt, wie der Bundesverband Windenergie und VDMA Power Systems am Donnerstag mitteilten. Neu errichtet wurden 67 Windräder mit einer Gesamtleistung von 269 Megawatt. Nur in den größeren Ländern Niedersachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen fiel der Brutto-Zubau größer aus. Im Norden wurden aber auch 77 alte Anlagen mit einer Leistung von 88 Megawatt stillgelegt.

Der Ausbau der Windkraft ist im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein vorangekommen. Die installierte Windkraft-Leistung erhöhte sich um 181 Megawatt, wie der Bundesverband Windenergie und VDMA Power Systems am Donnerstag mitteilten. Neu errichtet wurden 67 Windräder mit einer Gesamtleistung von 269 Megawatt. Nur in den größeren Ländern Niedersachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen fiel der Brutto-Zubau größer aus. Im Norden wurden aber auch 77 alte Anlagen mit einer Leistung von 88 Megawatt stillgelegt.

Im Durchschnitt verfügten die 67 neuen Windräder über 4015 Kilowatt Leistung bei einem Rotordurchmesser von im Schnitt 131 Metern. Das durchschnittliche neue Windrad war 173 Meter hoch. Insgesamt waren Ende 2021 den Angaben zufolge im Norden gut sieben Gigawatt (7015 Megawatt) Windkraft-Leistung an Land installiert, bundesweit waren es mehr als 56 Gigawatt. Unter den Flächenländern hat Schleswig-Holstein mit 444 Kilowatt je Quadratkilometer die mit Abstand höchste Leistungsdichte.

Mit Zuschlägen in Höhe von 870 Megawatt sicherten sich Projekte aus Schleswig-Holstein 2021 gut ein Viertel (26 Prozent) der ausgeschriebenen Menge. Dahinter folgte mit Abstand Niedersachsen (574 Megawatt). In Hamburg wurden 2021 weder neue Windräder installiert, noch alte stillgelegt. In der Hansestadt standen zum Jahresende weiter 65 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 119 Megawatt.

Bundesweit wurden im vergangenen Jahr 484 Windenergieanlagen mit einer installierten Leistung von 1925 Megawatt errichtet. Der Netto-Zubau lag bei 1692 Megawatt. Der Zubau befinde sich nach wie vor auf einem niedrigen Niveau, so die Verbände. Nach Einbrüchen 2019 und 2019 habe es aber im zweiten Jahr in Folge Zuwächse gegeben.

«Der Zubau steigt, allerdings nur regional und insgesamt mit zu geringem Tempo», sagte Hermann Albers, Präsident des Bundesverbands Windenergie. Mit Blick auf Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bemerkte er: «Zwei Prozent der Landesfläche sind in jedem Bundesland als Mindestbasis für den Ausbau der Windenergie in Deutschland erforderlich. Auch dem Geschäftsführer VDMA Power Systems, Dennis Rendschmidt, reicht der aktuelle Zubau nicht aus. Für 2022 erwarten die Verbände einen Ausbau von 2,3 bis 2,7 Gigawatt.