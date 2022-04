Fast jedes achte Auto in Sachsen hat Allradantrieb. 12,4 Prozent sind der sechsthöchste Wert aller Bundesländer, wie aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts hervorgeht. Vorne liegen Bayern (16,2 Prozent) und Baden-Württemberg mit 14,4 Prozent des dort zugelassenen Pkw-Bestands - deutscher Durchschnitt sind 12,8 Prozent. Am Ende liegen Bremen mit 10,1, Sachsen-Anhalt mit 10,5 und Berlin mit 10,8 Prozent.

Fast jedes achte Auto in Sachsen hat Allradantrieb. 12,4 Prozent sind der sechsthöchste Wert aller Bundesländer, wie aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts hervorgeht. Vorne liegen Bayern (16,2 Prozent) und Baden-Württemberg mit 14,4 Prozent des dort zugelassenen Pkw-Bestands - deutscher Durchschnitt sind 12,8 Prozent. Am Ende liegen Bremen mit 10,1, Sachsen-Anhalt mit 10,5 und Berlin mit 10,8 Prozent.

Die höchsten Allradanteile in Sachsen verteilen sich auf die höher gelegenen Landkreise. Im Erzgebirgskreis verfügt fast jedes fünfte Auto über Allradantrieb, im Vogtlandkreis sind es noch 16,5 Prozent. Die niedrigste Allradquote findet sich in der Stadt Leipzig mit 9,7 Prozent vor dem Landkreis Mittelsachen mit 9,9 Prozent. In der Landeshauptstadt Dresden sind es 10,9 Prozent. Bundesweites Schlusslicht ist Emden mit 7,7 Prozent.