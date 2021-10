Krankenhausbau mehr als 30 Millionen Euro teurer als geplant

Der geplante Neubau des Kreiskrankenhauses im mittelhessischen Alsfeld (Vogelsbergkreis) wird nach Angaben des Kreises mehr als 30 Millionen Euro teurer als geplant. Gründe dafür seien steigende Baupreise und ein gewachsener Platzbedarf, teilte eine Sprecherin des Vogelsbergkreises am Samstag mit. Landrat Manfred Görig (SPD) betonte, die Kosten seien für den Kreis nicht zu stemmen: «Entweder beteiligt sich das Land in einem größeren Umfang an der Finanzierung oder wir müssen beraten, welche Variante mit dem vorgegebenen Finanzrahmen möglich ist,» wurde Göring in der Mitteilung zitiert.

Für das ursprünglich mit 65 Millionen Euro geplante Projekt würden nun 98 Millionen Euro veranschlagt. Durch die neue Kostenanalyse entstehe ein Kreditbedarf von 78 Millionen Euro. Der zusätzliche Platzbedarf von 5000 Quadratmetern entstehe durch den Ausbau der Geriatrie und für eine Herzkatheter-Station, die eingerichtet werden soll. Innerhalb eines Dreivierteljahres seien die Baupreise zudem um 23 Prozent gestiegen.