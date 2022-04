Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Staufenberg (Landkreis Gießen) ist in der Nacht zu Sonntag ein 26-Jähriger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 20-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Wagen einer 21-Jährigen. Die Frau und ihr 26 Jahre alter Beifahrer wurden den Angaben zufolge durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 26-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Staufenberg (Landkreis Gießen) ist in der Nacht zu Sonntag ein 26-Jähriger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 20-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Wagen einer 21-Jährigen. Die Frau und ihr 26 Jahre alter Beifahrer wurden den Angaben zufolge durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 26-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die beiden Fahrer der am Unfall beteiligten Pkw wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, soll nun ein Gutachter klären. Die Landstraße war für einige Stunden gesperrt.