Nach einem Waldbrand im Landkreis Göttingen vermutet die Polizei Brandstiftung. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, gingen am Sonntagmittag aus bisher ungeklärter Ursache mehrere Holzlager in einem Waldgebiet in der Nähe der Grenze zwischen Niedersachsen und Hessen in Flammen auf. Das Feuer breitete sich später auf einer Fläche von ungefähr 5000 Quadratmetern aus.

Zeitweise bis zu 100 Feuerwehrleute löschten stundenlang den Brand. Während der Löscharbeiten war die angrenzende Kreisstraße 22 voll gesperrt. Verletzte gab es keine. Die Schadenssumme war zunächst unklar. Die Polizei geht davon aus, dass die Feuer im Bereich der Holzlager absichtlich gelegt wurden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Für Niedersachsen galt am Wochenende die Waldbrandstufe 3 (mittlere Gefahr). Die Niedersächsischen Landesforsten hatten angesichts des trockenen Wetters bereits vor Tagen auf die Waldbrandgefahr hingewiesen. Grund für die hohe Brandgefahr seien die niedrige Luftfeuchtigkeit und der leichte Wind.