Pünktlich und mit frühlingshaftem Wetter öffnet der Klosterpark Altzella für Besucherinnen und Besucher. Saisonstart der Anlage in Nossen (Landkreis Meißen) ist am 1. April, wie die Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH am Samstag mitteilte. Naturfreunde erwarteten dann blühende Schneeglöckchen, Buschwindröschen und Leberblümchen. Den Auftakt im Veranstaltungskalender macht ein Kräuterspaziergang am Freitag (1.4.). Am ersten April-Wochenende ist dann ein Mittelalterspektakel in den Mauern des ehemaligen Zisterzienserklosters geplant.

