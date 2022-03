Brand in Autowerkstatt in Halle in Rellingen

Kreis Pinneberg Brand in Autowerkstatt in Halle in Rellingen

Ein Brand in einer Autowerkstatt in Rellingen (Kreis Pinneberg) hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Werkstatt befindet sich in einer Lagerhalle. Mehr als 170 Einsatzkräfte hätten verhindern können, dass das Feuer auf benachbarte Hallen übergreife, teilte die Feuerwehr mit. Die Brandursache sei bislang unklar. Eine Person habe eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Höhe des Sachschadens konnte die Feuerwehr nicht nennen. Die Löscharbeiten waren nach Angaben der Feuerwehr am Dienstagabend abgeschlossen.

Kurze Zeit nach dem Brand kam es in der Gemeinde zu einem Ausfall der Trinkwasserversorgung, wie die Regionalleitstelle der Feuerwehr Elmshorn mitteilte. Obwohl bei den Löscharbeiten große Mengen Wasser zum Einsatz gekommen seien, lasse sich ein Zusammenhang zum Brand nur vermuten, erklärte ein Sprecher. Welches Ausmaß der Trinkwasser-Ausfall hat, sei bislang nicht bekannt.