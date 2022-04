Zwei Tote bei Autounfall auf der A1 bei Lengerich

Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Lengerich ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, gerieten die beiden Männer mit ihrem Auto am Sonntagabend seitlich unter einen Lastwagen. Sie starben noch am Unfallort. Die Unfallursache und der genaue Ablauf seien noch unklar. Die beiden Toten konnten nach Angaben des Polizeisprechers noch nicht identifiziert werden. Die Aufräumarbeiten liefen am Montagmorgen noch, der Verkehr wird den Angaben zufolge einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

