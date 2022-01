Kreise Görlitz und Bautzen: Proteste gegen Corona-Maßnahmen

Bei teils unangemeldeten Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in den Landkreisen Görlitz und Bautzen sind am Montag in 17 Orten mehr als 5550 Menschen zusammengekommen. Dabei waren Bautzen und Löbau mit jeweils über 800 Teilnehmern, sowie Görlitz und Zittau mit über 600 Beteiligten dort die Städte mit den meisten Demonstranten, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte.

Bei teils unangemeldeten Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in den Landkreisen Görlitz und Bautzen sind am Montag in 17 Orten mehr als 5550 Menschen zusammengekommen. Dabei waren Bautzen und Löbau mit jeweils über 800 Teilnehmern, sowie Görlitz und Zittau mit über 600 Beteiligten dort die Städte mit den meisten Demonstranten, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte.

Bei diesen Demonstrationen, die sich vor allem gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen richteten, wurden nach Angaben der Polizei 37 Straftaten und 140 Ordnungswidrigkeiten aufgenommen. In Bautzen kam es zudem zu Ausschreitungen, bei denen zwei 21-Jährige festgenommen wurden.

In ganz Sachsen waren am Montagabend Menschen zusammengekommen, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Die Gesamtzahl im Land dürfte nach Behördenangaben in die Zehntausende gehen. Auch in vielen anderen Bundesländern gab es ähnliche Proteste.