Kretschmer: Müssen Erinnerung an Geschichte wachhalten

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat am Gedenktag für die Opfer des Holocaust gemahnt, die Erinnerung an die deutsche Geschichte wachzuhalten. Sie dürfe sich nicht wiederholen, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag bei einer Kranzniederlegung in Großschweidnitz. In dem ostsächsischen Ort befand sich während des Zweiten Weltkrieges die einzige größere Psychiatrie in Sachsen. Zwischen 1939 und 1945 starben dort nach Angaben der sächsischen Gedenkstättenstiftung mehr als 5000 Menschen an überdosierten Medikamenten. Sie galten als «lebensunwert».

Wollte man nur eine einzige Gedenkminute für jedes Opfer des Holocaust einlegen, müsste man elf Jahre schweigen, sagte Kretschmer. «Diese Zahl zeigt diese unfassbare Gräueltat, den Zivilisationsbruch.» Es sei eine Zeit der Entgrenzung gewesen, in der Werte und Moral ins Rutschen gekommen seien.

«Ich finde, dass uns das auch in der heutigen Zeit, in der manches droht zu entgrenzen, immer wieder daran erinnert: Es gibt Dinge, die sind unverhandelbar. Menschenwürde ist unverhandelbar, Respekt, Achtung der Institutionen unseres Rechtsstaates, unserer Demokratie», sagte Kretschmer. «Wenn wir anfangen, damit Kompromisse zu machen, dann wird das in einer Katastrophe enden.»