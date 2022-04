In Sachsen kommen zurzeit weniger Geflüchtete aus der Ukraine an. Dass die Sonderzüge aus Görlitz ausgesetzt seien, spiegele sich auch bei den Belegungszahlen in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaats wieder, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts. «Wir haben einen Rückgang und damit eine Entlastung sowohl in der Grenzstadt Görlitz als auch allgemein in Sachsen.» Der Rückgang zeige, dass Cottbus als drittes vom Bund eingerichtetes Drehkreuz bei der Verteilung der Geflüchteten funktioniere.

Mit Stand Dienstagmorgen waren in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes 3648 Menschen aus der Ukraine untergebracht - in der vergangenen Woche waren es noch bis zu 4300. «Ganz überwiegend kommen Frauen und Kinder zu uns», sagte Wöller. Aktuell seien noch etwa 3400 Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen frei.

Abhängig vom Kriegsverlauf in der Ukraine könnten die Zahlen der Ankommenden aus der Ukraine wieder steigen, sagte Wöller. «Wir müssen uns darauf einstellen bei weiterem Kriegsverlauf, dass sich die Zivilbevölkerung weiter auf die Flucht begeben muss.»