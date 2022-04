Ein 19-Jähriger ist bei einem Streit mit zwei anderen Männern in Hannover mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Er bat in einem nahe liegenden Hotel um Hilfe und wurde dann per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Kurz nach der Tat am Donnerstagabend nahmen Einsatzkräfte in der Nähe die zwei mutmaßlichen Täter fest. Die 32 und 39 Jahre alten Männer hätten unter Alkoholeinfluss gestanden und seien zunächst in Polizeigewahrsam gekommen, hieß es.

Der 39-Jährige kam den Angaben zufolge später wieder auf freien Fuß. Der 32-Jährige wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Es wird wegen eines Tötungsversuchs ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen seien die beiden Männer mit dem 19-Jährigen wohl in einer Wohnung in Streit geraten. Die Auseinandersetzung sei dann mutmaßlich auf der Straße fortgesetzt worden. Dort habe einer der Männer mit einer bislang unbekannten Waffe auf den Oberkörper des 19-Jährigen eingestochen. Worum es bei dem Streit ging, war noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.