Er fuhr ohne Fahrkarte S-Bahn, hatte keine Mund-Nasen-Bedeckung auf und war zudem stark betrunken: Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist am Montag von der Bundespolizei in Hamburg festgenommen worden. Der 43-Jährige war wegen eines Diebstahls mit Waffen gesucht worden, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Ein Atemalkoholtest auf dem Revier habe einen Wert von 4,15 Promille ergeben. Gleichzeitig aber war der Mann den Angaben nach nicht orientierungslos und konnte noch laufen. Weil er den haftbefreienden Betrag von 2100 Euro nicht zahlen konnte, kam er in die Untersuchungshaftanstalt. Dort erwartet ihn laut Polizei eine Freiheitsstrafe von 120 Tagen. Außerdem muss er sich noch wegen des Fahrens ohne Fahrkarte und des Verstoßes gegen die Maskenpflicht verantworten.

