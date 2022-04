Die Osterfeuer in Brandenburg sind am Gründonnerstag nicht friedlich geblieben. In Bestensee im Landkreis Dahme-Spreewald ging ein bisher unbekannter Mann auf zwei 18-jährige Männer und ein 16-jähriges Mädchen los, wie die Polizei am Freitag berichtete. Dabei seien sie nach einem verbalen Streit verletzt worden, jedoch nicht schwer. In Zeuthen gab es Zwist zwischen einem 17-Jährigen und zwei unbekannten Männern. Als die Polizei eintraf, waren die Männer nicht mehr dort. Der Junge sei leicht verletzt worden und vorübergehend in ein Krankenhaus in Berlin gekommen.

