Mehr als 28 Jahre nach dem Tod einer 13-Jährigen in Unterfranken will die Staatsanwaltschaft nicht lockerlassen: Nachdem das Landgericht Würzburg die Anklage wegen Mordes gegen einen Mann aus Mangel an stichhaltigen Beweisen nicht zugelassen hatte, hat die Anklagebehörde nun Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt. «Die Staatsanwaltschaft sieht einen hinreichenden Tatverdacht für einen Mord als gegeben an», teilte ein Sprecher am Donnerstag mit.