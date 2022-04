Unmittelbar nach mehreren Einbrüchen in Hamburg und Schleswig-Holstein ist der mutmaßliche Serien-Einbrecher in der Schweiz festgenommen worden. Die Polizei geht davon aus, dass der 25-Jährige für mindestens fünf Taten in den Stadtteilen Sasel, Bergstedt, Wellingsbüttel, Poppenbüttel und Heimfeld sowie vier weitere Einbrüche in Schleswig-Holstein verantwortlich gemacht werden kann, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Die Polizei in der Schweiz war dem Mann auf die Schliche gekommen, weil er bei seiner Einreise am Busbahnhof Zürich mit einem Fernbus aus Hamburg nicht nur knapp 7000 Euro Bargeld, sondern auch auffällig viel Schmuck sowie Münzsammlungen, Silberbesteck und Elektronikartikel dabei hatte. Die Polizei sucht nach weiteren Betroffenen und hat eine Übersicht über die bei dem Mann gefundenen Gegenstände veröffentlicht.